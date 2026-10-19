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Congo : le coût de l’énergie préoccupe le secteur industriel

Le gouvernement examine des solutions pour réduire les coûts d’approvisionnement des entreprises en carburant et préserver la compétitivité du tissu…

Publié par journaldebrazza.com
le: 19 octobre 2026
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Le gouvernement examine des solutions pour réduire les coûts d’approvisionnement des entreprises en carburant et préserver la compétitivité du tissu industriel national.

 

Au Congo, les difficultés d’approvisionnement en carburant et d’accès à l’électricité pèsent sur les activités économiques. Pour y faire face, le ministre du Développement industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé, Michel Djombo, a réuni des opérateurs économiques afin d’examiner des solutions adaptées aux besoins des entreprises.

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Les échanges ont notamment porté sur la possibilité, pour les grands consommateurs, d’importer directement leur carburant, sous réserve des autorisations réglementaires. Des mesures d’accompagnement fiscal et logistique ont également été envisagées pour alléger les charges d’approvisionnement des entreprises.

Ces difficultés énergétiques représentent un enjeu économique important, en raison de leurs répercussions sur les coûts de production, la rentabilité des activités et la préservation des emplois. Le maintien du prix du gazole à 625 FCFA le litre s’inscrit, quant à lui, dans la volonté des pouvoirs publics de préserver le pouvoir d’achat des ménages.

Le gouvernement veut à travers cette concertation renforcer le dialogue avec le secteur privé et favoriser des mesures concrètes pour assurer la continuité des activités industrielles et améliorer la compétitivité de l’économie congolaise.

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