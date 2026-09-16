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Congo : la 7e session de formation aux métiers de l’audiovisuel annoncée pour février 2027

La prochaine édition de la session de formation aux métiers de l’audiovisuel se déroulera du 16 au 25 février 2027…

Publié par journaldebrazza.com
le: 16 septembre 2026
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La prochaine édition de la session de formation aux métiers de l’audiovisuel se déroulera du 16 au 25 février 2027 à Pointe-Noire.

 

Les métiers de l’audiovisuel continuent de s’imposer comme un secteur porteur d’opportunités pour la jeunesse. À Pointe-Noire, la 7e édition de la session de formation dédiée à ces professions est prévue du 16 au 25 février 2027, avec l’ambition de permettre aux participants de développer des compétences directement utiles à leur insertion professionnelle.

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Le 14 septembre, le parrain de l’édition, Devert Mesmin Akoli, a réaffirmé son engagement aux côtés de l’Association des techniciens professionnels de l’audiovisuel. Il a notamment rassuré son président, Bienvenu Sax Gampio Pioganth, de son soutien à cette initiative destinée à renforcer les capacités des jeunes dans un secteur en constante évolution.

Pour le parrain, la formation constitue un préalable indispensable à l’autonomie et au développement des compétences. « Nous avons besoin des gens qui sont habiles, ceux qui ont de la matière parce que sans formation, on n’est rien », a-t-il souligné, appelant les jeunes à s’intéresser davantage aux métiers d’avenir.

Son engagement repose également sur la volonté d’éviter que les jeunes évoluent sans accompagnement dans un environnement professionnel de plus en plus exigeant. « Il est hors de question de laisser les jeunes cavaler seuls », a-t-il expliqué, estimant que l’accompagnement et la transmission des savoirs peuvent contribuer à leur autonomisation.

Les organisateurs souhaitent ainsi offrir aux jeunes un cadre d’apprentissage et de perfectionnement dans les différents métiers de l’audiovisuel.

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