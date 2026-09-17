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Congo-CNFSDP : 678 candidats en lice pour le concours d’entrée

Le lancement officiel des épreuves du concours d’entrée au Centre national de formation en statistique, démographie et planification (CNFSDP) a…

Publié par journaldebrazza.com
le: 17 septembre 2026
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Le lancement officiel des épreuves du concours d’entrée au Centre national de formation en statistique, démographie et planification (CNFSDP) a eu lieu le 16 septembre 2026.

 

C’est parti pour les épreuves du concours d’entrée au Centre national de formation en statistique, démographie et planification (CNFSDP). Lancées officiellement le 16 septembre 2026, les épreuves se déroulent sur deux jours dans les différents centres retenus à travers le pays.

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Au total, 678 candidats prennent part à cette session, soit une progression de 5 % par rapport à l’édition précédente. Cette hausse témoigne de l’intérêt grandissant des jeunes pour les formations spécialisées dans les domaines de la statistique, de la démographie et de la planification.

Ces disciplines occupent une place importante dans la production et l’analyse des données nécessaires à la conception, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques. Dans un contexte où la disponibilité de données fiables constitue un enjeu majeur pour le développement, les compétences formées dans ces domaines répondent à des besoins croissants des administrations, des entreprises et des organismes de développement.

Le CNFSDP poursuit ainsi sa mission de formation de professionnels capables de contribuer à la collecte, au traitement et à l’analyse des données, mais également à la planification du développement.

 

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