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Congo : la diaspora appelée à renforcer son rôle dans l’investissement du pays

Le Haut conseil représentatif des Congolais de l’étranger (HCRCE), en partenariat avec le Service international d’appui au développement (SIAD), organise…

Publié par journaldebrazza.com
le: 16 septembre 2026
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Le Haut conseil représentatif des Congolais de l’étranger (HCRCE), en partenariat avec le Service international d’appui au développement (SIAD), organise les 14 et 15 octobre au Palais des congrès de Brazzaville la deuxième édition spéciale REPATS 242 du forum économique « Investir au Congo ».

 

Pendant deux jours, Brazzaville sera au cœur des échanges consacrés à la mobilisation de la diaspora en faveur du développement du Congo. Entrepreneurs, investisseurs, porteurs de projets, entreprises et représentants d’institutions sont attendus à cette rencontre qui entend créer des passerelles entre les compétences et capitaux de la diaspora et les opportunités offertes par l’économie congolaise.

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Cette deuxième édition spéciale REPATS 242 se veut ainsi un espace de dialogue, d’information et de mise en relation. Les participants pourront notamment découvrir les secteurs présentant des opportunités d’investissement, échanger avec différents acteurs économiques et mieux appréhender l’environnement des affaires au Congo.

Au-delà des échanges, le forum ambitionne surtout de favoriser la transformation des idées en projets concrets. Les porteurs de projets auront la possibilité de présenter leurs initiatives, de rechercher des partenaires et de développer des connexions susceptibles de faciliter leur mise en œuvre.

La rencontre accorde également une place importante au rôle de la diaspora dans le développement socioéconomique et culturel du pays. À travers leurs compétences, leur expérience professionnelle, leurs réseaux et leurs capacités d’investissement, les Congolais de l’étranger constituent un levier que les organisateurs souhaitent davantage mobiliser au service du développement national.

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