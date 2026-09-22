UBA Congo au cœur des échanges sur le financement et le développement du secteur privé au Congo

La semaine dernière, UBA Congo a pris part à deux rendez-vous majeurs consacrés aux enjeux économiques et financiers de la République du Congo : le 4ᵉ Colloque de l’Association Professionnelle des Établissements de Crédit du Congo (APEC-Congo), couplé au 5ᵉ Forum du Club des Dirigeants de Banques et Établissements Financiers d’Afrique (CDBEFA), ainsi qu’à la présentation du Diagnostic-pays du secteur privé de la République du Congo, réalisé par le Groupe de la Banque mondiale et l’IFC.

UBA Congo au 4ᵉ Colloque de l’APEC-Congo et au 5ᵉ Forum du CDBEFA

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Organisées du 17 au 19 septembre 2026 à l’Hôtel Hilton Tours Jumelles de Brazzaville, ces assises ont réuni des acteurs majeurs du secteur bancaire et financier autour du thème : « Banques africaines : intégration régionale, financement des infrastructures et résilience financière ».

UBA Congo y a été représentée par sa Directrice Générale, Mme Mariam Touré Yago, témoignant de l’engagement de la banque dans les réflexions portant sur l’avenir du secteur bancaire africain et sa contribution au financement du développement.

Dans le cadre de ces travaux, UBA a notamment apporté son point de vue sur la résilience financière et la capacité des banques à financer davantage l’économie tout en préservant leur solidité. La présentation de UBA a mis en avant plusieurs leviers, notamment la gestion de la liquidité, le renforcement des fonds propres, le partage des risques, les syndications et les mécanismes de garantie.

Cette approche traduit une conviction centrale : la résilience financière constitue une condition essentielle d’une capacité de financement durable. Le panel a également abordé l’importance du dialogue entre les banques, la BEAC et la COBAC, ainsi que le développement de mécanismes permettant de mutualiser et de régionaliser certains risques.

UBA Congo aux côtés des acteurs du développement du secteur privé

UBA Congo a également participé à la présentation du Diagnostic-pays du secteur privé de la République du Congo, élaboré par le Groupe de la Banque mondiale et l’IFC et présenté à Brazzaville le 17 septembre. Ce diagnostic analyse les conditions nécessaires pour stimuler l’investissement privé, la diversification économique et la création d’emplois.

À cette occasion, UBA Congo a été représentée par Mme Reine Amandine POFINET, Directrice des Risques.

Le diagnostic identifie quatre secteurs présentant un potentiel important pour l’investissement privé au Congo : le bois transformé, la logistique portuaire sur le corridor Pointe-Noire–Brazzaville, la mouture du maïs et l’aquaculture.

Au-delà de l’identification de ces opportunités, l’étude souligne également plusieurs contraintes qui affectent le développement des entreprises, notamment l’accès au financement et à l’électricité.

Pour UBA Congo, ces échanges constituent une occasion de mieux comprendre les perspectives de transformation de l’économie congolaise et d’identifier les besoins de financement susceptibles d’accompagner les entreprises dans ces secteurs à haut potentiel, permettant la diversification économique.

Une présence qui traduit l’engagement de UBA Congo

À travers la participation de sa Direction Générale et de sa Direction des Risques, UBA Congo réaffirme ainsi son engagement à contribuer aux réflexions qui façonnent l’environnement bancaire et économique du Congo.

Ces deux rencontres ont permis de croiser les perspectives des banques, des pouvoirs publics, des institutions financières et des acteurs du secteur privé autour d’un même enjeu : mobiliser davantage de capitaux et développer des mécanismes de financement adaptés aux besoins de transformation et de diversification de l’économie congolaise.