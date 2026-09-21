Môle Est : Congo Terminal poursuit la construction d’un terminal à conteneurs 100% électrique

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), poursuit la construction du Môle Est engagée en 2024.

Cette nouvelle infrastructure portuaire, dont la mise en exploitation est prévue au premier semestre 2027, permettra d’augmenter les capacités d’accueil et de traitement des conteneurs au port de Pointe-Noire, avec des équipements de manutention 100% électriques.

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Avec un tirant d’eau de -17 mètres, le Môle Est sera en mesure d’accueillir des porte-conteneurs de grande capacité, pouvant atteindre jusqu’à 400 mètres de longueur et 24 000 EVP. Ces caractéristiques répondent à l’évolution des dimensions des navires opérant sur les grandes routes maritimes internationales.

Le futur terminal sera exploité à l’aide d’équipements de manutention électriques, notamment des portiques de quai (STS), des portiques de parc (e-RTG) et des tracteurs portuaires électriques. Cette configuration vise à réduire les émissions directes associées aux opérations de manutention par rapport à l’utilisation d’équipements équivalents à motorisation thermique. Le site s’étendra sur 27 hectares et intégrera plusieurs dispositifs destinés à la gestion des ressources et des effluents. Le bâtiment administratif comprendra notamment un système de production d’eau chaude solaire ainsi que des équipements permettant la réutilisation de certaines eaux. Les eaux collectées sur le site feront l’objet d’un traitement avant leur rejet conformément aux dispositions prévues dans l’exploitation du terminal.

Dès sa conception, le projet a intégré des objectifs de maîtrise des consommations d’énergie et d’eau. Le bâtiment administratif a été conçu pour répondre aux critères de la certification EDGE Advanced, dont l’obtention est actuellement en cours d’évaluation. Le Môle Est s’inscrit dans le programme d’investissement de Congo Terminal destiné à adapter les infrastructures portuaires de Pointe-Noire à l’évolution du transport maritime et à la croissance des flux conteneurisés. Sa mise en service doit permettre d’augmenter les capacités opérationnelles du terminal et d’accompagner les besoins logistiques des clients desservis par le port.

À propos de Congo Terminal:

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.