Salon de l’immobilier : Brazzaville va accueillir les acteurs du secteur du 6 au 8 octobre

La capitale congolaise abritera, du 6 au 8 octobre prochain, une nouvelle édition du Salon de l’immobilier au Palais des Congrès de Brazzaville.

Organisé par l’Association pour l’aménagement et la gestion environnementale des villes urbaines de la République du Congo (2Agevuc), cet événement réunira les principaux acteurs de l’immobilier, de la construction, de l’habitat et de la décoration autour des enjeux du développement urbain. Le salon est présenté comme une plateforme d’échanges entre professionnels, investisseurs, institutions publiques et particuliers.

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Durant trois jours, les visiteurs pourront découvrir les offres de promoteurs immobiliers, d’entreprises de construction, d’établissements financiers, d’assureurs ainsi que de fournisseurs de matériaux et d’équipements. Des conférences, tables rondes et rencontres d’affaires viendront enrichir le programme, avec pour objectif de favoriser les partenariats et de promouvoir les opportunités d’investissement dans le secteur immobilier congolais.

Selon les organisateurs, cette nouvelle édition ambitionne également de sensibiliser les participants aux défis liés à l’urbanisation, à l’aménagement durable des villes et à l’amélioration du cadre de vie. Les questions relatives à l’accès au logement, à la sécurisation foncière, au financement des projets immobiliers et aux innovations dans le domaine de la construction devraient figurer parmi les principaux thèmes abordés.

Ouvert aux professionnels comme au grand public, le Salon de l’immobilier se veut un espace privilégié d’information, de conseils et de mise en relation. Les organisateurs espèrent attirer un large public et contribuer à la dynamisation d’un secteur.