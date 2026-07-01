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Congo-gouvernance locale : Brazzaville au cœur du dialogue africain

Réunis à dans la capitale congolaise à l’initiative du Pnud, des responsables locaux et experts africains échangent sur les moyens…

Publié par journaldebrazza.com
le: 1 juillet 2026
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Réunis à dans la capitale congolaise à l’initiative du Pnud, des responsables locaux et experts africains échangent sur les moyens de renforcer la gouvernance territoriale et d’accélérer l’atteinte des Objectifs de développement durable.

 

Brazzaville accueille, du 30 juin au 1er juillet, un Dialogue régional consacré à la gouvernance locale, aux infrastructures territoriales et à l’accélération des Objectifs de développement durable (ODD) en Afrique. Organisée par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), cette rencontre réunit une cinquantaine de leaders locaux, responsables communautaires et experts du développement territorial issus de quinze pays d’Afrique australe, de l’Est, du Centre et de l’Ouest.

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Pendant deux jours, les participants sont appelés à partager leurs expériences, confronter leurs approches et identifier des solutions concrètes susceptibles de renforcer l’efficacité de la gouvernance locale sur le continent. L’objectif est de promouvoir des modèles territoriaux capables de répondre aux attentes des populations tout en accélérant l’atteinte des Objectifs de développement durable.

Le programme prévoit des sessions interactives et des ateliers de co-création destinés à stimuler l’innovation territoriale, notamment à travers la cartographie et la valorisation des modèles de gouvernance ayant déjà démontré leur impact sur les ODD.

À travers cette initiative, le Pnud entend renforcer la coopération entre acteurs territoriaux africains et favoriser l’émergence de solutions adaptées aux réalités locales.

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