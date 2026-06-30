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Congo : le salon de l’emploi ouvre de nouvelles perspectives aux jeunes diplômés

L’université Marien Ngouabi a accueilli, le 27 juin, un salon de l’emploi réunissant de nombreux jeunes diplômés venus s’informer sur…

Publié par journaldebrazza.com
le: 30 juin 2026
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L’université Marien Ngouabi a accueilli, le 27 juin, un salon de l’emploi réunissant de nombreux jeunes diplômés venus s’informer sur les opportunités professionnelles, rencontrer des recruteurs et mieux comprendre les attentes du marché du travail.

 

Dès les premières heures de la journée, les allées du campus ont été animées par une forte affluence. CV en main, formulaires d’inscription remplis avec attention et échanges nourris avec les représentants d’entreprises, les participants ont multiplié les démarches pour saisir les opportunités offertes lors de cet événement.

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Face aux stands de recrutement installés pour l’occasion, plusieurs diplômés ont pris le temps de consulter les offres disponibles, de poser des questions sur les profils recherchés et de déposer leurs candidatures. Pour beaucoup, ce salon représente un espace concret de rapprochement entre le monde universitaire et le secteur de l’emploi.

Au-delà du recrutement, l’initiative visait également à accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle. Des conseils sur la rédaction du curriculum vitae, la préparation aux entretiens d’embauche ainsi que l’orientation vers les secteurs porteurs ont été proposés aux visiteurs.

Dans un contexte marqué par les défis liés à l’accès au premier emploi, ce type de rencontre apparaît comme une réponse pour favoriser l’employabilité des diplômés et encourager leur intégration dans le tissu économique national.

Pour plusieurs participants, l’événement constitue une occasion d’élargir leur réseau professionnel mais aussi de garder espoir quant à leur avenir. Entre attentes, ambitions et détermination, ces jeunes diplômés repartent avec la conviction que chaque rencontre peut ouvrir la voie vers une nouvelle opportunité.

Le salon de l’emploi de l’université Marien Ngouabi s’inscrit ainsi parmi les initiatives visant à renforcer le dialogue entre formation académique et besoins du marché du travail en République du Congo.

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