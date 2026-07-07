Môle Est : 400 m de quai déjà réalisés sur 750 m prévus

Le 6 juillet 2026, Congo Terminal a franchi une étape décisive dans la modernisation du port de Pointe-Noire, avec 400 mètres de quai d’ores et déjà réalisés sur les 750 mètres prévus. À terme, le Môle Est figurera parmi les seuls terminaux de la sous-région capables d’accueillir les navires de nouvelle génération.

La nouvelle plateforme portuaire disposera de 26 hectares de stockage, de 17 mètres de profondeur à quai et de deux postes à quai capables d’accueillir les plus grands porte-conteneurs du marché, longs de 400 mètres et d’une capacité de 24 000 EVP. Elle sera dimensionnée pour les mastodontes des mers qui incarnent l’avenir du transport maritime mondial, positionnant Pointe-Noire comme hub maritime de référence en Afrique centrale et occidentale.

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Idéalement situé sur la façade atlantique de l’Afrique centrale, au croisement des grandes routes maritimes reliant l’Europe, l’Asie et les Amériques, le port de Pointe-Noire constitue une porte d’entrée naturelle pour la sous-région. Le Môle Est renforcera cette vocation de plateforme de transbordement régionale au service des pays de la sous-région.

L’investissement du Môle Est, conjugué aux investissements réalisés depuis le démarrage de Congo Terminal, porte l’engagement global d’Africa Global Logistics au port de Pointe-Noire à un milliard d’euros, témoignant de la confiance durable du groupe dans le potentiel économique de la sous-région. Le terminal sera également doté d’un parc frigorifique de 1 680 prises, renforçant la compétitivité du port sur les segments des denrées périssables et des produits pharmaceutiques.