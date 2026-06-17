Congo : l’ARPCE démantèle un vaste réseau de fraude à la SimBox

Une opération, révélée au siège de l’institution à Brazzaville, met en lumière un système sophistiqué de détournement du trafic international entrant ayant causé un préjudice estimé à 136 millions de francs CFA.

L’Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) a annoncé avoir mis au jour et démantelé un important réseau de fraude aux télécommunications utilisant la technologie dite « SimBox ».

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L’affaire trouve son origine en mars dernier, lorsque les services techniques de l’ARPCE ont détecté une anomalie inhabituelle dans le volume des communications internationales entrant sur le territoire congolais. Les analyses ont notamment révélé une présence anormale de numéros affiliés à MTN Ouganda, suscitant rapidement des soupçons.

Face à cette situation, le régulateur congolais a sollicité l’appui de l’opérateur concerné afin d’approfondir les investigations. Les vérifications menées au niveau du groupe MTN ont permis de confirmer l’existence d’un mécanisme frauduleux bien organisé.

Selon les premières conclusions, les fraudeurs utilisaient un dispositif de type SimBox, une technique consistant à détourner les appels internationaux en les transformant artificiellement en appels locaux grâce à l’utilisation massive de cartes SIM étrangères. Cette manipulation permet aux auteurs d’échapper aux coûts réglementaires liés au transit international tout en générant des gains illicites.

Au total, plus de 800 000 minutes d’appels auraient été illégalement acheminées à travers ce réseau parallèle.

Pour l’ARPCE, cette opération constitue une avancée majeure dans la lutte contre la fraude numérique et la protection des recettes du secteur des télécommunications. L’agence a réaffirmé sa détermination à renforcer ses mécanismes de surveillance afin d’anticiper toute tentative similaire à l’avenir.