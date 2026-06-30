Protection des forêts : l’OCDH mobilise les médias pour renforcer le contrôle citoyen

L’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH) a réuni, le 27 juin à Brazzaville, des professionnels des médias autour d’un échange consacré à la gestion durable des forêts et à l’application des mécanismes de légalité dans l’exploitation forestière.

Cette rencontre s’inscrit dans une démarche de sensibilisation de l’opinion publique nationale et internationale sur les enjeux environnementaux et économiques liés à la protection des forêts, considérées comme un patrimoine stratégique pour le développement durable et la lutte contre le changement climatique.

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Au cours des échanges, l’OCDH a mis en lumière les défis qui entourent encore la mise en œuvre des grilles de légalité, outils destinés à encadrer l’exploitation forestière conformément aux normes nationales et internationales. L’organisation a insisté sur la nécessité d’une meilleure appropriation de ces mécanismes par les différents acteurs afin de garantir une exploitation responsable des ressources naturelles.

Les journalistes ont été appelés à jouer un rôle actif dans le suivi, l’analyse et la diffusion d’informations relatives à la gouvernance forestière. Selon les organisateurs, les médias constituent un levier essentiel pour renforcer la transparence, encourager le débat public et favoriser une plus grande redevabilité dans la gestion du secteur.

Pour accompagner cette dynamique, une note d’analyse consacrée à la gestion durable des forêts et aux défis de mise en œuvre des grilles de légalité a été remise aux participants. Ce document se veut un outil de référence pour enrichir le traitement médiatique des questions forestières et soutenir une information plus approfondie sur les enjeux du secteur.