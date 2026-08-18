Congo : Alexandra Célestin fait ses adieux après dix mois de mission

Lors d’une cérémonie d’adieu organisée le week-end dernier à Brazzaville, la représentante-résidente de la Banque mondiale a dressé le bilan d’une mission placée sous le signe de la collaboration en faveur du développement.

Arrivée au Congo en octobre 2025, Alexandra Célestin tourne désormais la page de sa mission. Entourée de trois membres du gouvernement et du personnel de la Banque mondiale, la représentante-résidente a livré un témoignage empreint de reconnaissance à l’endroit du pays qui l’a accueillie durant près d’une année.

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Au moment de prendre congé, la responsable a particulièrement insisté sur la chaleur et l’hospitalité dont elle dit avoir bénéficié tout au long de son séjour. Elle repart ainsi avec « le souvenir d’un pays chaleureux », marqué par la qualité des relations nouées avec les autorités, les acteurs du développement et les différentes composantes de la société congolaise.

Sur le plan professionnel, Alexandra Célestin a également mis en avant la diversité des interlocuteurs avec lesquels elle a eu l’occasion de travailler. Au cours de ses dix mois d’exercice, elle affirme avoir collaboré avec de nombreux acteurs autour d’un objectif commun : renforcer l’impact des actions engagées en faveur du développement du Congo.

Cette cérémonie d’adieu aura ainsi constitué un moment à la fois institutionnel et humain, permettant à la représentante-résidente de revenir sur une expérience qu’elle présente comme riche en rencontres et en enseignements.

En quittant ses fonctions, Alexandra Célestin laisse derrière elle une mission marquée par la recherche de résultats concrets et le renforcement du dialogue entre la Banque mondiale et les acteurs congolais du développement. Elle emporte, de son côté, le souvenir d’une expérience placée sous le signe de la coopération et de l’hospitalité.