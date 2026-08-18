Congo : le gouvernement engage des mesures pour apurer les arriérés de pensions

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a présidé une réunion interministérielle avec les associations de retraités.

Face aux préoccupations exprimées par les retraités, le gouvernement entend privilégier le dialogue et apporter des réponses durables à une situation qui perdure. La rencontre présidée par Anatole Collinet Makosso a permis d’examiner plusieurs revendications liées notamment au paiement des pensions, à l’apurement des arriérés et à l’harmonisation du point d’indice.

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À l’issue des échanges, une avancée concrète a été annoncée, la mise en place d’un comité technique mixte chargé d’actualiser et d’harmoniser les données relatives aux arriérés de pensions. Cette instance travaillera avec les différents services concernés afin d’établir une situation fiable et partagée des montants dus aux retraités.

Autre annonce attendue : le paiement d’un mois d’arriérés dans les prochains jours. Une mesure qui devrait apporter un premier soulagement aux pensionnés, tout en s’inscrivant dans une démarche plus large d’apurement progressif des sommes restantes.

Au-delà de cette échéance immédiate, le gouvernement souhaite surtout s’attaquer aux causes structurelles des difficultés rencontrées par les retraités. L’harmonisation du point d’indice et la question du paiement concomitant des pensions et des salaires figurent ainsi parmi les dossiers appelés à faire l’objet d’un suivi.

Pour les autorités, cette approche doit permettre de dépasser les réponses ponctuelles et d’instaurer un mécanisme plus régulier et prévisible dans la prise en charge des pensions.

La mise en place du comité technique mixte constitue ainsi une nouvelle étape dans le dialogue entre le gouvernement et les associations de retraités. Elle traduit la volonté affichée de rechercher, dans la concertation, des solutions susceptibles d’améliorer progressivement et durablement la situation des anciens travailleurs.