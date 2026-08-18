Congo : la diaspora veut mettre son expertise au service du pays

Réunis à Brazzaville le 17 août autour du président Denis Sassou-N’Guesso, plusieurs membres de la diaspora congolaise ont exprimé leur volonté de contribuer davantage au développement du pays.

Pour ces Congolais de l’extérieur, le moment est venu de franchir un nouveau cap. Leur ambition est de mettre à profit les savoir-faire acquis au cours de leurs parcours professionnels à l’étranger pour accompagner les projets et les priorités de développement du pays.

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La délégation s’est ainsi organisée autour de plusieurs pôles d’intervention, avec l’objectif de favoriser l’investissement, le partage d’expériences et le transfert de compétences. Une démarche qui entend créer des passerelles plus solides entre la diaspora et le Congo.

Au-delà du retour au pays, l’initiative porte donc une ambition plus large : permettre aux Congolais établis à l’étranger de devenir des acteurs à part entière du développement national. Leurs réseaux et leur expertise pourraient notamment contribuer à faire émerger de nouvelles initiatives et à attirer davantage d’investissements.

Pour ses membres, il s’agit désormais de passer des intentions aux actions et de faire de leurs compétences un véritable levier au service du Congo.