Congo : Stev Simplice Onanga veut hisser la SNPC aux standards internationaux

Le ministre des hydrocarbures a présenté, le 03 juillet à Brazzaville, sa vision de gouvernance aux cadres et agents de la société nationale des pétroles du Congo (SNPC).

Face aux responsables et employés de l’opérateur du secteur pétrolier congolais, le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la performance de la SNPC afin qu’elle joue pleinement son rôle stratégique dans le développement du pays. Selon lui, cette ambition passe par une modernisation de la gouvernance, une amélioration des performances opérationnelles et une gestion davantage axée sur les résultats.

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Stev Simplice Onanga a souligné que la SNPC doit évoluer pour répondre aux exigences d’un marché pétrolier de plus en plus concurrentiel. Son objectif est d’en faire une entreprise forte, capable de rivaliser avec les grandes compagnies nationales du secteur et de contribuer efficacement à la souveraineté énergétique du Congo.

Le ministre a également mis en avant le rôle central que devra jouer la société dans la diversification et la croissance de l’économie nationale. Une SNPC plus solide et plus compétitive, a-t-il affirmé, constituera un levier essentiel pour accroître les recettes du pays, soutenir les investissements et accompagner les ambitions de développement de la République du Congo.

Le ministre des Hydrocarbures a invité l’ensemble des cadres et agents à s’approprier cette vision et à œuvrer collectivement à la transformation de la SNPC en une entreprise répondant aux meilleurs standards internationaux.