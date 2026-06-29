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Congo : Denis Sassou N’Guesso en séjour à Oyo pour impulser l’action gouvernementale

Arrivé le 27 juin à Oyo par l’aéroport international d’Ollombo, le président de la République a entamé un séjour de…

Publié par journaldebrazza.com
le: 29 juin 2026
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Arrivé le 27 juin à Oyo par l’aéroport international d’Ollombo, le président de la République a entamé un séjour de travail de près d’une semaine dans son fief politique.

 

Le chef de l’État, Denis Sassou N’Guesso est arrivé à Oyo, dans le département de la Cuvette, où il a été accueilli à sa descente d’avion par les autorités préfectorales des départements de la Nkéni-Alima et de la Cuvette. Ce séjour de travail, prévu pour durer près d’une semaine, s’inscrit dans la continuité des orientations fixées pour le nouveau quinquennat placé sous le signe de l’accélération du développement national.

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Durant son séjour, le président de la République devrait recevoir plusieurs personnalités dans le cadre des consultations et échanges sur les grandes priorités du pays. Selon les informations disponibles, une réunion du Conseil des ministres pourrait également se tenir en présentiel à Oyo, sauf changement de dernière minute.

Au cœur des préoccupations présidentielles figurent les enjeux économiques et financiers qui conditionnent la trajectoire de croissance du pays. L’amélioration des finances publiques, la maîtrise des tensions inflationnistes, le suivi de la situation monétaire ainsi que l’évolution des principaux indicateurs macroéconomiques constituent des axes prioritaires de l’action gouvernementale.

Ce séjour intervient ainsi dans une phase déterminante de lancement du Plan d’action 2026-2031, présenté comme le cadre stratégique destiné à soutenir la transformation économique et sociale du pays. Les autorités entendent notamment renforcer la gouvernance économique, stimuler les investissements et accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles.

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