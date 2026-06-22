Congo : Brazzaville accueille le FITE Congo 2026

Les 26 et 27 juin prochains, la capitale congolaise deviendra le point de convergence de l’innovation africaine à l’occasion du Forum de l’innovation, de la technologie et de l’entrepreneuriat (FITE Congo 2026).

Pendant deux jours, entrepreneures, expertes du numérique, porteuses de projets, étudiantes, décideurs publics et acteurs du secteur privé se retrouveront à Brazzaville pour réfléchir aux nouvelles opportunités offertes par l’économie numérique et construire des solutions adaptées aux réalités africaines.

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Au-delà des échanges, le FITE Congo 2026 entend créer un espace d’apprentissage, de réseautage et d’action. Panels de haut niveau, ateliers pratiques, formations et expériences immersives rythmeront le programme afin de permettre aux participantes d’acquérir des compétences concrètes et de développer leurs projets entrepreneuriaux.

Dans un contexte où la transformation numérique redéfinit les modèles économiques et les parcours professionnels, le forum met particulièrement l’accent sur l’autonomisation des femmes et des jeunes filles. L’objectif affiché est clair : favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de leaders africaines capables d’innover, de créer de la valeur et de participer pleinement à la construction de l’économie de demain.

À travers cette initiative, Brazzaville confirme également son ambition de s’affirmer comme une place montante des rencontres consacrées à l’innovation, à l’entrepreneuriat et aux transitions technologiques sur le continent.

Plus qu’un événement, le FITE Congo 2026 se veut un appel à l’action, faire du numérique non seulement un outil de modernisation, mais aussi un vecteur d’égalité des chances et de transformation durable pour l’Afrique.