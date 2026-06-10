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PEN-Plus : le Congo renforce la prise en charge des maladies chroniques à Makélékélé

Le ministère de la Santé et de la Population a récemment réuni les équipes médicales du district sanitaire de Makélékélé.…

Publié par journaldebrazza.com
le: 10 juin 2026
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Le ministère de la Santé et de la Population a récemment réuni les équipes médicales du district sanitaire de Makélékélé.

 

La lutte contre les maladies non transmissibles sévères s’intensifie en République du Congo. Le ministère de la Santé et de la Population a récemment réuni à Brazzaville les équipes médicales du district sanitaire de Makélékélé.

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La rencontre a permis aux professionnels de santé d’examiner les mécanismes de mise en œuvre de cette approche innovante, qui ambitionne de rendre accessibles des soins spécialisés dans les structures sanitaires de proximité. L’objectif est de réduire les inégalités d’accès aux traitements et d’assurer un suivi médical plus efficace des patients souffrant de maladies chroniques sévères.

La stratégie PEN-Plus s’inscrit dans une dynamique de renforcement du système de santé, notamment dans les zones où l’accès aux services spécialisés demeure limité. En rapprochant les soins des communautés, les autorités sanitaires entendent améliorer la qualité de vie des malades et réduire les complications liées à ces pathologies.

Cette séance de validation intervient à quelques semaines d’un important sommet régional prévu en Tanzanie, consacré à la lutte contre les maladies non transmissibles. Le Congo entend ainsi présenter les avancées réalisées dans ce domaine et réaffirmer son engagement en faveur d’une couverture sanitaire plus inclusive.

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