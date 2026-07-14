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Congo-Incendie : d’importants dégâts matériels dans le quartier Mouyondzi

Un incendie s'est déclaré dans la soirée du lundi 13 juillet, dans le quartier Mouyondzi, à proximité de l'arrêt de…

Publié par journaldebrazza.com
le: 14 juillet 2026
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Un incendie s’est déclaré dans la soirée du lundi 13 juillet, dans le quartier Mouyondzi, à proximité de l’arrêt de bus Socaf, à Pointe-Noire.

 

Le feu, dont l’origine reste pour l’instant inconnue, s’est déclaré à proximité de l’arrêt de bus Socaf, mobilisant rapidement les riverains. Malgré leur arrivée jugée tardive par plusieurs témoins, les sapeurs-pompiers sont finalement parvenus à circonscrire les flammes, évitant ainsi leur propagation à d’autres habitations ou infrastructures voisines.

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Le bilan fait état d’importants dégâts matériels. En revanche, aucune perte en vie humaine n’a été signalée. Les circonstances ayant conduit au déclenchement de l’incendie demeurent inconnues. Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les causes exactes du sinistre et d’établir les éventuelles responsabilités.

Cet incident rappelle une nouvelle fois l’importance du respect des mesures de prévention contre les incendies, notamment dans les zones urbaines à forte densité, où la propagation des flammes peut être particulièrement rapide.

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