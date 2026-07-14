Dette extérieure : le Congo accumule des arriérés

Cette situation intervient alors que les besoins de financement pour le service de la dette demeurent particulièrement élevés.

La République du Congo a enregistré à la fin avril dernier, 13,59 milliards de francs CFA d’arriérés de paiement. Des retards que les autorités attribuent à des « incidents techniques ». Selon les données disponibles, ces nouveaux impayés se répartissent entre 8,21 milliards de francs CFA dus à des créanciers bilatéraux et 5,38 milliards de francs CFA envers des créanciers multilatéraux. Bien que le gouvernement évoque des difficultés d’ordre technique, ces retards alimentent les inquiétudes quant à la capacité du pays à respecter l’ensemble de ses engagements financiers.

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La pression reste importante pour les prochains mois. D’ici à la fin de l’année 2026, le pays devra mobiliser 1 298 milliards de francs CFA afin d’honorer les échéances prévues au titre de sa dette extérieure. Un défi de taille dans un contexte marqué par des contraintes budgétaires persistantes et des besoins croissants de financement de l’économie.

À fin avril 2026, l’encours total de la dette publique congolaise s’établissait à 9 273,6 milliards de francs CFA, illustrant le poids considérable de l’endettement sur les finances publiques. Cette situation oblige les autorités à concilier le remboursement de la dette avec le financement des politiques publiques et des investissements nécessaires au développement.

Alors que le pays poursuit ses efforts de stabilisation économique, les prochains mois seront déterminants pour préserver la confiance des partenaires financiers et éviter que ces arriérés ne se transforment en défauts de paiement plus importants, susceptibles de fragiliser davantage la situation financière nationale.