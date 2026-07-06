Rapatriement des Congolais d’Afrique du Sud : une 1ere vague de 65 accueillie à Brazzaville

Le gouvernement congolais a lancé, le 5 juillet, une opération de rapatriement volontaire de ses ressortissants vivant en Afrique du Sud.

Une première vague de 65 Congolais est arrivée à l’aéroport international Maya-Maya de Brazzaville à bord d’un vol spécial de la compagnie ECAir. À leur descente d’avion, les rapatriés, des hommes, des femmes et des enfants, ont été accueillis par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, entouré de plusieurs membres du gouvernement.

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Étaient également présents le ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande, Josué Rodrigue Ngouonimba, le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N’Guesso, ainsi que la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Lydie Pongault.

En leur souhaitant la bienvenue sur leur terre natale, le chef du gouvernement a réaffirmé la solidarité de l’État envers ses compatriotes contraints de quitter l’Afrique du Sud en raison du climat d’insécurité provoqué par les violences à caractère xénophobe.

Cette opération de rapatriement, engagée par les autorités congolaises, vise à garantir la sécurité des ressortissants qui souhaitent rentrer volontairement au pays. Elle montre également la volonté du gouvernement d’apporter une assistance à ses citoyens confrontés à une situation devenue préoccupante.

D’autres rotations pourraient être organisées dans les prochains jours afin de permettre à l’ensemble des Congolais désireux de regagner le pays de le faire dans des conditions sécurisées.