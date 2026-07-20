Congo Terminal Môle Est : le premier projet portuaire 100% électrique en République du Congo

Congo Terminal, filiale d’AGL, poursuit les travaux de construction d’une nouvelle plateforme portuaire au Môle Est. Ce projet vise à accompagner la croissance des volumes traités au port de Pointe-Noire.

A sa mise en service, le terminal deviendra la première plateforme portuaire de la République du Congo exploitée exclusivement avec des équipements de manutention électriques. Il s’inscrit dans le plan d’investissement global d’AGL d’un milliard d’euros sur la période 2009-2027.

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Le Môle Est concentrera l’essentiel des équipements électriques nouvelle génération du projet. L’objectif est de supprimer l’usage d’équipements de manutention avec des motorisations thermiques et d’offrir une meilleure performance avec une manutention plus rapide, plus silencieuse et plus respectueuse de l’environnement. Le terminal sera équipé au lancement de 5 portiques de quai électriques (STS), de 15 portiques de parc électriques sur pneus (e-RTG) et de 30 tracteurs portuaires électriques (e-TT). Des systèmes autonomes de gestion de l’énergie permettront de piloter la consommation en temps réel.

« Ce projet s’appuie sur l’expertise d’AGL dans la gestion de terminaux portuaires à travers le monde. Avec le Môle Est, nous mettons ce savoir-faire international au service du Congo afin de développer une infrastructure répondant aux standards les plus récents tout en optimisant la performance environnementale » explique Anthony SAMZUN, Directeur Général Congo Terminal.

La mise en service d’un terminal entièrement électrifié constitue une évolution stratégique significative pour le Congo et toute la sous-région. Ce choix technologique vise notamment à réduire les émissions directes associées aux opérations de manutention par rapport à des équipements thermiques équivalents et permet d’agir sur l’empreinte carbone du transport maritime et logistique dans un contexte où les armateurs et les chargeurs visent à réduire leurs émissions indirectes. Il renforce l’attractivité de Pointe-Noire en offrant une manutention plus fiable et plus performante. Il positionne également le Congo comme précurseur de la transition énergétique portuaire en Afrique centrale. Cette avance technologique consolide la compétitivité régionale, en sécurisant les chaînes d’approvisionnement des pays enclavés qui dépendent du port de Pointe-Noire pour leurs échanges avec le reste du monde.

Le projet Môle Est devrait générer 900 emplois supplémentaires directs et indirects dans l’exploitation, la maintenance des équipements électriques et les métiers logistiques associés. Il permettra également de porter la capacité de traitement du port de Pointe-Noire à 2,5 millions d’EVP renforçant ainsi sa position de porte d’entrée maritime majeure de la sous-région.

À propos de Congo Terminal:

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.