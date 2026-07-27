Entreposage à valeur ajoutée : AGL Congo partage son expertise lors d’une Masterclass

Le samedi 11 juillet 2026 Africa Global Logistics (AGL) Congo a participé à une Masterclass sur le thème « L’entrepôt à valeur ajoutée : catalyseur de compétitivité des entreprises logistiques ». L’événement était organisé par Women in Logistics Africa (WILA-Congo) présidée par Premice De Mabiala Mamboula. Les échanges ont été animés par Christophe Pujalte (Directeur régional AGL), Jacques Koloko (Directeur commercial de TotalEnergies EP Congo) et Aristide Makosso expert en logistique et transport multimodal (PDG de 2A Consulting).

Les intervenants ont rappelé que l’entrepôt moderne dépasse sa fonction de stockage. Il devient un centre de services intégrant conditionnement préparation de commandes étiquetage et gestion optimisée des stocks. Cette approche améliore la qualité de service réduisent les délais et renforcent la compétitivité des entreprises.

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La création de valeur repose sur la coordination de toute la chaîne logistique. Chez AGL Congo cette logique prend tout son sens. L’entrepôt est principalement dédié aux opérations de son client majeur TotalEnergies EP Congo illustrant l’importance d’une collaboration étroite entre acteurs économiques pour garantir efficacité, fiabilité et excellence opérationnelle.

« Un entrepôt performant est bien plus qu’un espace de stockage. C’est un centre de services qui apporte de la valeur à chaque étape de la chaîne logistique » a déclaré Christophe Pujalte, Directeur régional AGL.

« Le partenariat entre AGL et TotalEnergies EP Congo illustre parfaitement ce qu’est l’entrepôt à valeur ajoutée. Une solution logistique intégrée au service direct des besoins d’un partenaire industriel » a expliqué Aristide Makosso expert en logistique et transport multimodal PDG de 2A Consulting.

« La performance logistique est le résultat d’un partenariat solide entre le donneur d’ordre et son prestataire. Lorsque chaque maillon de la chaîne fonctionne de manière coordonnée, nous créons davantage de valeur, gagnons en efficacité et répondons plus efficacement aux enjeuxde nos opérations » a souligné Jacques Koloko, Directeur commercial de TotalEnergies EP Congo.

Les intervenants ont aussi salué la place grandissante des femmes dans les métiers de la logistique. Longtemps perçu comme un univers masculin, ce secteur démontre que compétences, leadership et excellence en sont les vrais moteurs.

Cette Masterclass l’a confirmé : un entrepôt bien pensé ne se contente plus de stocker, il transforme. Pour l’auditoire venu s’inspirer, AGL Congo a partagé bien plus qu’une théorie : un modèle éprouvé, une performance logistique déjà à l’œuvre et prête à profiter au pays tout entier. Un savoir-faire solide pour accompagner sereinement la croissance à l’heure de la diversification de l’économie congolaise.