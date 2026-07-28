TÜV Rheinland est autorisé par l’ACONOQ à fournir des services d’évaluation de la conformité dans le cadre du Programme Congolais d’Évaluation de la Conformité (PCEC)

À compter du 15 juillet 2026, TÜV Rheinland a été officiellement autorisé par l’Agence Congolaise de Normalisation et de la Qualité (ACONOQ) à fournir des services d’évaluation de la conformité dans le cadre du Programme Congolais d’Évaluation de la Conformité (PCEC) pour les produits réglementés destinés à la République du Congo.

Cette autorisation renforce l’engagement continu de TÜV Rheinland à soutenir le commerce international en accompagnant les fabricants, les exportateurs et les sociétés de négoce du monde entier dans le respect des exigences réglementaires de la République du Congo avant l’expédition de leurs marchandises. Grâce à son réseau mondial d’experts techniques et de bureaux d’inspection, TÜV Rheinland fournira des services complets d’évaluation de la conformité avant expédition, favorisant un accès au marché conforme aux exigences réglementaires tout en renforçant la qualité des produits, la protection des consommateurs et l’efficacité des chaînes d’approvisionnement.

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Administré par l’ACONOQ depuis 2022, le Programme Congolais d’Évaluation de la Conformité (PCEC) est un dispositif obligatoire visant à vérifier, avant leur exportation, que les produits réglementés destinés à être importés en République du Congo sont conformes aux réglementations techniques et aux normes de qualité nationales applicables. Les produits ayant satisfait avec succès au processus d’évaluation de la conformité se voient délivrer un Certificat de Conformité (CoC), document indispensable pour faciliter les formalités de dédouanement à leur arrivée en République du Congo.

Dans le cadre de cette autorisation, TÜV Rheinland proposera une gamme complète de services PCEC comprenant l’examen des demandes, l’évaluation de la documentation technique, les essais de produits lorsque c’est requis, les inspections physiques ainsi que la délivrance du Certificat de Conformité (CoC). En s’appuyant sur son vaste réseau international et sur son expertise réglementaire, l’entreprise accompagnera les exportateurs à chaque étape du processus de certification afin de réduire les retards d’expédition, les interventions aux frontières et les risques de non-conformité.

Cette autorisation couvre un large éventail de produits industriels et de consommation réglementés destinés à la République du Congo, notamment les équipements électriques et électroniques, les appareils électroménagers, les textiles, les matériaux de construction, les produits automobiles, les produits chimiques, les cosmétiques, les dispositifs médicaux, les plastiques, les emballages, les équipements de télécommunications, les produits agricoles, les équipements de protection individuelle, le mobilier ainsi que de nombreuses autres catégories de produits soumises au PCEC.

Le PCEC prévoit trois voies de certification adaptées aux différents profils d’exportateurs et aux historiques de conformité des produits. Selon la fréquence des expéditions et les capacités des fabricants, les produits peuvent être certifiés par inspection de lot, enregistrement des produits ou délivrance d’une licence, offrant ainsi davantage de flexibilité tout en garantissant le respect des exigences réglementaires congolaises.

En combinant son expertise mondiale dans les domaines des essais, de l’inspection et de la certification avec sa solide expérience des programmes d’inspection gouvernementale et du commerce international, TÜV Rheinland permet aux exportateurs de satisfaire efficacement aux exigences réglementaires tout en simplifiant leur accès au marché congolais. Ses services aident les entreprises à répondre aux exigences techniques nationales, à réduire les délais de certification et à favoriser des échanges commerciaux internationaux plus fluides.

« Nous sommes honorés d’avoir été autorisés par l’ACONOQ à fournir des services d’évaluation de la conformité dans le cadre du Programme Congolais d’Évaluation de la Conformité (PCEC). Cette désignation renforce l’engagement de TÜV Rheinland à accompagner les autorités, les fabricants, les exportateurs et les sociétés commerciales grâce à des solutions d’évaluation de la conformité fiables qui facilitent la conformité réglementaire, protègent les consommateurs et favorisent un accès efficace aux marchés internationaux. Forts de notre présence mondiale et de notre expertise réglementaire locale, nous nous réjouissons d’accompagner les entreprises dans leurs démarches pour accéder au marché de la République du Congo dans les meilleures conditions. »

Mr. Fraes Naouri, Vice-président principal Inspections Gouvernementales et Commerce International, TÜV Rheinland.

Pour les exportateurs, cette autorisation offre un accès à l’expertise mondialement reconnue de TÜV Rheinland en matière d’essais, d’inspection et de certification, soutenue par un réseau international de professionnels qualifiés engagés à fournir des services d’évaluation de la conformité fiables, efficaces et transparents conformément aux exigences de l’ACONOQ.

Pour en savoir plus sur le Programme Congolais d’Évaluation de la Conformité (PCEC) de la République du Congo et sur les services d’évaluation de la conformité proposés par TÜV Rheinland, veuillez consulter leur site web ici.

À propos de TÜV Rheinland

TÜV Rheinland est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services d’essais, d’inspection et de certification. Depuis plus de 150 ans, l’entreprise contribue à rendre le monde plus sûr. Aujourd’hui, plus de 28 000 collaborateurs réalisent des essais, des inspections et des certifications de produits, d’installations et de processus, tout en proposant des formations destinées à des professionnels issus de nombreux secteurs d’activité. Présent sur plus de 500 sites dans plus de 50 pays, TÜV Rheinland contribue à garantir la sécurité et la qualité dans des domaines essentiels de l’économie et de la vie quotidienne. Basé à Cologne (Allemagne) et réalisant un chiffre d’affaires annuel de près de 3 milliards d’euros, le groupe joue un rôle majeur dans l’assurance qualité à l’échelle mondiale. Depuis 2006, TÜV Rheinland est membre du Pacte mondial des Nations Unies (UN Global Compact), réaffirmant ainsi son engagement en faveur de la lutte contre la corruption et du développement durable.

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