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Employabilité des étudiants : le gouvernement lance la mise en œuvre de la charte des engagements

La ministre de l'Enseignement supérieur, Delphine Edith Emmanuel, a présidé, le 7 juillet à Brazzaville, la deuxième réunion des parties…

Publié par journaldebrazza.com
le: 9 juillet 2026
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La ministre de l’Enseignement supérieur, Delphine Edith Emmanuel, a présidé, le 7 juillet à Brazzaville, la deuxième réunion des parties prenantes à la charte des engagements issue des assises sur l’employabilité et l’entrepreneuriat des étudiants.

 

Réunissant les représentants des administrations publiques, des universités, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations de la société civile, cette réunion visait à définir les mécanismes institutionnels devant garantir une exécution coordonnée, cohérente et durable des engagements pris lors des assises.

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Dans son allocution, la ministre Delphine Edith Emmanuel a rappelé que la charte constitue un outil essentiel pour rapprocher davantage les formations universitaires des besoins du marché de l’emploi. Elle a souligné que l’amélioration de l’employabilité des étudiants repose sur une implication effective de l’ensemble des acteurs concernés, chacun étant appelé à contribuer à la concrétisation des actions prévues.

Les échanges ont notamment porté sur la gouvernance du dispositif, les modalités de suivi et d’évaluation des engagements, ainsi que les responsabilités des différentes parties prenantes. L’objectif est de mettre en place un cadre de concertation permanent capable d’accompagner les réformes engagées en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.

À travers cette initiative, le gouvernement entend accélérer la transformation de l’enseignement supérieur en un levier de développement économique, en favorisant l’acquisition de compétences adaptées aux réalités du marché du travail et en encourageant la création d’entreprises par les étudiants.

Le lancement officiel de la mise en œuvre de cette charte ouvre ainsi une nouvelle étape dans la politique nationale de promotion de l’employabilité et de l’entrepreneuriat, avec l’ambition de faire de la jeunesse congolaise un acteur majeur du développement du pays.

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