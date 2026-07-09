Forum emploi : AGL et Congo Terminal présélectionnent plus de 70 jeunes talents

Du 2 au 4 juillet 2026, dans le cadre du projet RELIEEF, Africa Global Logistics (AGL) Congo et Congo Terminal ont participé au Forum Emploi qui s’est tenu à l’institut CEFA de Pointe-Noire. Porté par l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) en partenariat avec plusieurs centres de formation, ce projet vise à réduire les inégalités de genre dans l’insertion professionnelle des jeunes en Afrique centrale.

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Près de 200 jeunes ont rencontré les entreprises participantes pour explorer des opportunités de stage, d’emploi ou d’alternance. AGL Congo et Congo Terminal ont présélectionné plus de 70 jeunes talents. Les deux entités comptent actuellement 75 stagiaires et près de 100 apprentis.

L’événement s’est déroulé en deux temps. Deux journées consacrées à la préparation des candidats avec des ateliers pratiques sur le CV, la lettre de motivation, la recherche d’emploi et la simulation d’entretiens. Une troisième journée dédiée aux entretiens de recrutement avec

les entreprises partenaires.

Mobilisées aux côtés des autres acteurs économiques, les équipes des Ressources Humaines d’AGL Congo et de Congo Terminal ont échangé avec de nombreux jeunes talents, évalué leurs profils et partagé les attentes du monde professionnel.

« Participer à ce forum, c’est bien plus que recruter. C’est accompagner les jeunes dans leur parcours, leur donner l’opportunité de valoriser leurs compétences et contribuer concrètement à leur insertion professionnelle. Nous avons à cœur de soutenir les initiatives qui rapprochent les jeunes du monde professionnel et de préparer les talents de demain » explique Paris BIDJANG, Directeur des Ressources Humaines Africa Global Logistics Congo.

En participant à cette initiative, AGL Congo et Congo Terminal contribuent à créer des passerelles concrètes entre les jeunes talents et le monde de l’entreprise. Un engagement qui reflète leur volonté d’investir durablement dans le développement du capital humain au Congo.

A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.

A propos de Congo Terminal

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.