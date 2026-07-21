Les 13 étudiants congolais interpellés au Sénégal retrouvent la liberté

Une issue favorable qui met un terme à plusieurs jours d’inquiétude pour les étudiants concernés, leurs familles ainsi que la communauté congolaise établie dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Les treize étudiants congolais interpellés au Sénégal ont été libérés à la suite de l’intervention des autorités de la République du Congo. Selon les informations disponibles, la libération des étudiants est le résultat de démarches diplomatiques engagées par les autorités congolaises, notamment à travers le ministère des Affaires étrangères et les représentations diplomatiques du Congo au Sénégal. Cette mobilisation a permis d’obtenir un dénouement rapide de cette affaire.

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Si cette libération est accueillie avec soulagement, l’affaire remet en lumière les difficultés administratives auxquelles sont confrontés certains étudiants congolais poursuivant leurs études à l’étranger, notamment en ce qui concerne l’obtention ou le renouvellement de leurs documents de voyage. Plusieurs observateurs estiment que des solutions durables devront être trouvées afin d’éviter que de telles situations ne se reproduisent.