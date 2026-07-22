Congo : une campagne de collecte de données sur la qualité de l’air

Le ministère de l’Environnement, du Bassin du Congo et du Développement durable mènera, du 27 juillet au 6 août 2026, une opération de collecte de données sur la qualité de l’air dans quatre départements du pays.

Cette initiative qui se tiendra dans les départements de Pointe-Noire, Kouilou, Niari et Bouenza vise à renforcer les connaissances sur l’état de l’environnement et à orienter les politiques publiques en matière de gestion de la qualité de l’air.

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Il est question pour les autorités d’améliorer le suivi de la qualité de l’air et à disposer d’informations fiables pour orienter les actions de protection de l’environnement et de la santé publique.

À cette occasion, des équipes mandatées par le ministère effectueront des visites auprès de différentes structures concernées afin de recueillir les données nécessaires à l’étude. Le ministère tient à rassurer les populations et les responsables des établissements visités que les informations collectées seront traitées dans le strict respect de la confidentialité.

L’administration précise également que le déroulement de cette opération n’entraînera aucune perturbation des activités des structures concernées. Les équipes interviendront dans le respect des procédures en vigueur afin d’assurer le bon déroulement de la collecte.

Les résultats de cette campagne devraient permettre aux pouvoirs publics de disposer d’indicateurs actualisés sur la qualité de l’air dans les zones concernées et de renforcer les stratégies nationales de préservation de l’environnement et de développement durable.