Congo-Zlécaf : Brazzaville veut renforcer la place des femmes dans le commerce régional

Réunis depuis le 21 octobre dans la capitale congolaise, les acteurs de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf) travaillent à l’élaboration d’une feuille de route régionale destinée à favoriser la participation des femmes aux échanges commerciaux et à renforcer leur rôle dans l’intégration économique de l’Afrique centrale.

Placer les femmes au cœur du commerce intra-africain. C’est l’ambition de la conférence régionale « Sa Zlécaf pour l’Afrique centrale », ouverte le 21 octobre à Brazzaville, autour du thème « Libérer le potentiel économique des femmes d’Afrique centrale pour accélérer la mise en œuvre inclusive de la Zlécaf ».

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Cette rencontre rassemble les acteurs engagés dans la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine autour d’un objectif commun : identifier les leviers permettant aux femmes entrepreneures et commerçantes de tirer davantage profit des opportunités offertes par le marché africain.

Les travaux visent notamment à poser les bases d’une feuille de route régionale pour une meilleure intégration économique des femmes. L’enjeu est de favoriser leur accès aux marchés, de renforcer leur participation aux échanges transfrontaliers et de leur permettre de contribuer pleinement au développement du commerce régional.

Malgré leur rôle dans les économies locales et les échanges commerciaux, les femmes entrepreneures restent confrontées à plusieurs difficultés, notamment l’accès au financement, aux marchés et aux dispositifs d’accompagnement. La levée de ces obstacles constitue un enjeu majeur pour faire de la Zlécaf un instrument d’inclusion économique et de création d’opportunités.