France-Congo : la question des sportifs binationaux au cœur des échanges parlementaires

Les discussions ont notamment porté sur l’encadrement de la jeunesse et le renforcement de la coopération sportive entre les deux pays.

L’avenir de la jeunesse congolaise et la coopération sportive entre la France et le Congo ont été au centre des échanges entre le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Éducation civique, Hugues Ngouélondélé, et une délégation du groupe d’amitié France-Congo de l’Assemblée nationale française, conduite par sa présidente, Nadège Abomangoli.

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Cette rencontre, tenue le 5 novembre à Brazzaville, s’inscrit dans le cadre du séjour de travail effectué par les parlementaires français en République du Congo. Après plus de treize ans sans visite, cette mission entend notamment contribuer au renforcement des relations entre les deux pays dans les domaines du sport et de la jeunesse.

Représentant plus de 70 % de la population congolaise, les jeunes constituent un enjeu majeur pour les politiques publiques. Leur accompagnement, leur formation et leur insertion ont ainsi occupé une place importante dans les discussions, tout comme la nécessité de développer davantage les synergies sportives entre les deux pays.

La situation des sportifs binationaux a également constitué l’un des principaux sujets abordés. À quelques jours de la confrontation du Congo contre les Comores, prévue le 12 novembre, avec plus de vingt joueurs binationaux attendus, Hugues Ngouélondélé a souligné l’importance de poursuivre les actions de sensibilisation auprès de la diaspora. L’objectif est de mobiliser davantage les talents congolais évoluant à l’étranger afin qu’ils mettent leurs compétences au service des sélections nationales.