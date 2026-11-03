Congo : un guide pour mieux encadrer l’éducation préscolaire en préparation

Un atelier de validation du Guide d’application des normes et standards de l’éducation préscolaire se tient du 2 au 6 novembre à Brazzaville.

Réunis depuis le 2 novembre à Brazzaville, les acteurs du secteur de l’éducation prennent part à un atelier consacré à la validation du Guide d’application des normes et standards de l’éducation préscolaire. Les travaux, qui s’achèveront le 6 novembre, ont été ouverts par le ministre de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou.

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Ce document de référence ambitionne de mieux encadrer le fonctionnement des structures préscolaires, en définissant les conditions nécessaires à l’épanouissement et au développement des jeunes enfants. Il s’agit notamment de garantir des environnements d’accueil et d’apprentissage adaptés, répondant aux exigences de sécurité, d’hygiène et de protection.

Pendant cinq jours, les participants sont appelés à examiner le contenu du guide, à formuler leurs observations et à harmoniser les différentes contributions. Les échanges devront également permettre d’apporter les amendements nécessaires afin de disposer d’un document consensuel, cohérent et adapté aux réalités du système éducatif congolais.

Les travaux s’articulent autour de quatre domaines complémentaires, dont l’examen doit contribuer à consolider les dispositions encadrant les structures préscolaires. À travers cette démarche, les autorités entendent poser les bases d’une meilleure organisation de l’éducation de la petite enfance et promouvoir des conditions d’apprentissage favorables dès les premières années de la vie.