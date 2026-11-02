Octobre rose : AGL Congo, Congo Terminal, Saga Congo et TBC se mobilisent pour faire vivre l’espoir

Du 15 au 17 octobre 2026, AGL Congo, Congo Terminal, SAGA Congo et Terminaux du Bassin du Congo (TBC), se sont mobilisées dans le cadre d’Octobre Rose, la campagne internationale de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein.

Placées sous le slogan « Le cancer du sein ne doit plus faire taire l’espoir», ces initiatives ont permis de renforcer la sensibilisation à la prévention, de promouvoir le dépistage précoce et de placer le bien-être des collaboratrices au cœur des actions menées à Brazzaville et à Pointe-Noire.

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Le 15 octobre, un webinaire interactif animé par le médecin-conseil de l’entreprise a réuni 108 participantes. Consacrée à la prévention du cancer du sein, cette session a permis d’aborder les facteurs de risque, l’importance du dépistage précoce et les gestes essentiels de prévention. Un atelier pratique d’autopalpation, complété par un quiz ludique, a permis aux participantes de consolider leurs connaissances de manière participative.

Le 17 octobre, les équipes d’AGL Congo, de Congo Terminal et de SAGA Congo ont pris part à la marche solidaire Pink Ribbon, organisée à Pointe-Noire par leurs partenaires MCL et Urban Sport. Au programme : une marche de 6,5 kilomètres, des activités sportives et des temps d’échange autour de la sensibilisation au cancer du sein, dans une atmosphère conviviale et engagée.

« Participer au Pink Ribbon a été une belle expérience de solidarité et de partage. Au-delà de la marche et des activités sportives, cette mobilisation nous rappelle l’importance de prendre soin de notre santé, de nous informer et d’encourager le dépistage précoce du cancer du sein», témoigne Erlette Raïssa DEKAMBI Chef de service Qualité Compliance et RSE.

À Brazzaville, les collaboratrices ont également bénéficié d’une matinée dédiée au bien-être. Elle s’est poursuivie par un échange avec un psychologue spécialiste autour des enjeux liés à la santé mentale et au bien-être au quotidien. La matinée s’est conclue par un petit-déjeuner convivial favorisant les échanges entre participantes.

« Cette matinée de bien-être nous a offert un véritable moment de détente et d’échange. La rencontre avec le psychologue nous a permis d’aborder des sujets importants dans un cadre bienveillant. C’est aussi un rappel que prendre soin de soi, physiquement comme mentalement, est essentiel », confie Roberta Mieret Agent administratif AGL Brazzaville.

À travers ces différentes initiatives, AGL Congo et ses filiales réaffirment leur engagement en faveur de la santé, de la prévention et du bien-être de leurs collaborateurs. Car au-delà du mois d’Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein repose sur une mobilisation collective durable, fondée sur l’information, le dépistage précoce et la solidarité.

A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implantée à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire