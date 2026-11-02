ONU : Sassou N’Guesso sollicite le soutien de l’Afrique pour un siège au Conseil de sécurité

Le président de la République a appelé ses pairs africains à soutenir la candidature de la République du Congo au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2030-2031.

Denis Sassou N’Guesso a sollicité le soutien de ses homologues africains à la candidature de son pays au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU) pour la période 2030-2031.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Cet appel a été lancé en marge du troisième sommet Russie-Afrique, tenu les 28 et 29 octobre derniers à Moscou, en Russie. S’adressant à ses pairs, le chef de l’État congolais a insisté sur l’importance d’une mobilisation africaine autour de cette candidature, qu’il considère comme une occasion de faire davantage entendre la voix du continent au sein de l’instance onusienne.

« Je sollicite, à cette occasion, le soutien précieux et déterminant de vos Etats. Votre appui contribuerait à renforcer la voix de l’Afrique au sein de l’organe chargé de la responsabilité première du maintien de la paix et de la sécurité internationales », a-t-il déclaré.

Pour justifier cette ambition, Denis Sassou N’Guesso a également dressé un tableau des principaux défis auxquels la communauté internationale est confrontée. Il a notamment cité les tensions géopolitiques, la menace terroriste, les changements climatiques et la persistance des conflits armés, autant de facteurs qui fragilisent la paix et la stabilité dans plusieurs régions du monde.

Face à ces enjeux, le président congolais a réaffirmé l’attachement de son pays au dialogue, à la médiation et au règlement pacifique des différends. Une posture diplomatique que Brazzaville entend faire valoir dans sa quête d’un siège au Conseil de sécurité.