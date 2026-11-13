CAN 2027 : la Centrafrique s’incline lourdement face au Bénin

Les Fauves de Bas-Oubangui ont concédé jeudi leur troisième défaite consécutive dans les éliminatoires de la CAN 2027, en s’inclinant 4-1 face aux Guépards du Bénin.

L’espoir d’une première qualification à une phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) s’éloigne pour la République centrafricaine. Opposés au Bénin jeudi soir, dans le cadre des éliminatoires de l’édition 2027, les Fauves de Bas-Oubangui ont essuyé une défaite (4-1), compromettant davantage leurs chances dans la compétition.

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La rencontre avait pourtant bien commencé pour les Centrafricains, qui ont réussi à revenir au score après avoir concédé l’ouverture dès la 8e minute. À la 18e minute, Louis Mafouta a profité d’un ballon repoussé par la défense béninoise, à la suite d’une frappe du capitaine Geoffrey Kondogbia, pour remettre les deux équipes à égalité.

Mais cette réaction n’a pas suffi à enrayer la machine béninoise. Profitant de plusieurs approximations défensives des Fauves, les Guépards ont repris l’avantage avant de creuser l’écart, portant le score à 3-1 à la pause.

Au retour des vestiaires, les Centrafricains ont davantage maîtrisé la possession du ballon et multiplié les tentatives. Toutefois, leur domination est restée stérile face à une équipe béninoise plus efficace devant les buts. Tosin Aiyegun a notamment signé un doublé, permettant aux siens de porter le score à 4-1, résultat qui n’évoluera plus jusqu’au coup de sifflet final.

Après leurs précédentes défaites face à la Mauritanie et au Burkina Faso, les Fauves enregistrent ainsi un troisième revers consécutif. Le bilan est lourd : huit buts encaissés pour seulement deux inscrits.

Les Centrafricains devront désormais tenter de relever la tête lors du match retour, prévu le 16 novembre à Douala, au Cameroun. Une nouvelle occasion pour le sélectionneur marocain Abdelaziz Karkache, arrivé à la tête de l’équipe le 6 novembre dernier en remplacement d’Éloge Enza, de remobiliser son groupe et de redonner un peu d’espoir à une sélection en difficulté.