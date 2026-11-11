Congo : le Conseil de cabinet examine des textes de loi

Réuni le 9 novembre à Brazzaville sous la présidence du Premier ministre Anatole Collinet Makosso, le Conseil de cabinet a examiné des avant-projets de loi et une communication sur la ZLECAf.

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a présidé, lundi 9 novembre 2026, au Palais des Congrès de Brazzaville, une réunion du Conseil de cabinet consacrée à l’examen de plusieurs dossiers gouvernementaux.

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À l’ordre du jour figuraient notamment des avant-projets de loi présentés par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones. Les textes soumis à l’appréciation des membres du gouvernement s’inscrivent dans le cadre du travail législatif engagé par l’exécutif. Leur contenu détaillé n’a toutefois pas été précisé.

La réunion a également été marquée par une communication du ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargé de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Ce dossier revêt un intérêt particulier pour le Congo, qui entend tirer davantage profit de l’intégration commerciale africaine. À cet effet, le pays multiplie les initiatives visant à renforcer la participation de ses opérateurs économiques aux échanges continentaux.

En octobre dernier, Brazzaville a notamment accueilli la conférence régionale « Sa ZLECAf », consacrée à la libération du potentiel économique des femmes d’Afrique centrale. Cette rencontre a mis en avant les possibilités offertes par le marché continental, notamment en matière d’accès aux débouchés, de développement des entreprises et de participation des femmes au commerce.

Par ailleurs, le Congo a obtenu, lors des travaux de la ZLECAf à Abuja, le poste de deuxième vice-président du Bureau du Conseil des ministres de l’organisation. Brazzaville a également été retenue pour accueillir, en 2028, la 22e réunion de cette instance.