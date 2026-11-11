Congo-Diables rouges : Makosso galvanise les troupes

En préparation de leur double confrontation face aux Comores, les joueurs congolais ont reçu, le 10 novembre à Brazzaville, la visite du Premier ministre Anatole Collinet Makosso.

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, s’est rendu mardi 10 novembre au stade Alphonse-Massamba-Débat pour apporter son soutien aux Diables rouges, en pleine préparation de leurs deux rencontres face aux Comores.

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À quelques jours du match aller, prévu le 14 novembre à Moroni, puis du match retour programmé le 17 novembre à Brazzaville, le chef du gouvernement a tenu à encourager les joueurs.

S’adressant aux internationaux, Anatole Collinet Makosso les a exhortés à défendre les couleurs nationales avec « le cœur, l’âme et l’esprit ». Il les a invités à faire preuve de détermination, d’engagement et de patriotisme afin de porter haut les couleurs du Congo.

Au-delà de cet encouragement adressé aux joueurs, le Premier ministre a également appelé les supporters à se mobiliser autour de la sélection nationale. Il les a notamment invités à investir les gradins du stade Alphonse-Massamba-Débat le 17 novembre prochain pour pousser les Diables rouges vers la victoire.

Cette visite intervient à un moment important de la préparation de la sélection congolaise, appelée à faire preuve de cohésion et d’efficacité face à une équipe comorienne qu’elle retrouvera à deux reprises en l’espace de quelques jours.