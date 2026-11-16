Le boisement, la valorisation du patrimoine culturel et l’accès au Conseil de sécurité de l’ONU figurent parmi les priorités défendues par Brazzaville à la 48e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie.

À la 48e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), tenue le 14 novembre à Phnom Penh, au Cambodge, le Congo a présenté trois priorités qu’il souhaite voir soutenues par les États membres.

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Dans son intervention, Constant Serge Bounda ministre des affaires étrangères et chef de la délégation congolaise a notamment plaidé pour l’inscription de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, couvrant la période 2027-2036, parmi les initiatives portées par l’espace francophone. Cette proposition s’inscrit dans la continuité de l’engagement du président Denis Sassou N’Guesso en faveur de la restauration des écosystèmes forestiers et de la lutte contre la dégradation des terres. Elle fait également écho aux initiatives engagées par le Congo avec plusieurs pays francophones autour de cette décennie.

Sur le plan culturel, Brazzaville sollicite le soutien des pays francophones à la candidature du Kébé-Kébé en vue de son inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). À travers cette démarche, le pays entend promouvoir une composante de son patrimoine culturel et contribuer à la préservation des expressions et traditions qui participent à son identité.

La troisième priorité concerne l’ambition du Congo d’obtenir un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2030-2031. Cette candidature s’inscrit dans la volonté du pays de renforcer sa présence dans les instances internationales et de prendre une part plus active aux réflexions sur la paix, la sécurité collective et le règlement des conflits. Brazzaville met notamment en avant son expérience diplomatique en matière de médiation et de recherche de solutions politiques aux crises.

La 48e session ministérielle a notamment permis de finaliser plusieurs documents stratégiques soumis aux chefs d’État et de gouvernement réunis les 15 et 16 novembre dans la capitale cambodgienne.

Placée sous le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable », cette rencontre constitue également une échéance institutionnelle majeure, avec la question de la désignation du prochain secrétaire général de l’organisation. Pour le Congo, l’enjeu est de faire de la Francophonie un véritable cadre de solidarité, de dialogue et de coopération, capable de produire des réponses concrètes aux préoccupations des populations.