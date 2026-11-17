Le 13 novembre 2026, Congo Terminal a réceptionné le seul simulateur d’environnement dédié à la formation de ses opérateurs.

Installé au sein de la Direction d’Exploitation (DEX), l’équipement est déjà opérationnel. Cet investissement s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise en faveur de la modernisation de ses outils de formation et de l’amélioration continue de ses standards opérationnels.

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Avec un nouveau simulateur 3D de 226 000 euros (148,2 millions de FCFA), Congo Terminal change sa façon de former : entraînement intensif, situations d’urgence reproduites en toute, sécurité et équipements réels préservés pour l’exploitation.

Grâce à une technologie immersive en 3D, ce simulateur reproduit les conditions d’utilisation de plusieurs engins portuaires : portiques STS, RTG, grues mobiles et remorqueurs portuaires (tug). Les opérateurs s’entraineront dans un environnement virtuel reproduisant différents

scénarios opérationnels y compris les situations d’urgences et cas rarissimes, tout en limitant grandement la mobilisation des équipements réels du terminal.

Le simulateur limitera les risques de dommages matériels et corporels. Il réduira significativement la durée de formation des conducteurs débutants, tout en maintenant un niveau d’apprentissage élevé dans un environnement sécurisé. Il contribuera ainsi à l’amélioration de la productivité du terminal.

« À terme, ce dispositif permettra de réduire le volume horaire de formation de 30 à 40 %. Il offrira également la possibilité de recycler et renforcer les compétences des opérateurs confirmés plus fréquemment, à moindre coût et avec un meilleur suivi », précise Ngala Sanda, Responsable Formation de Congo Terminal.

« Former un opérateur sur un engin réel, c’est l’immobiliser et accepter une part de risque, aussi maîtrisé soit-il. C’est aussi s’exposer à ne pas atteindre nos objectifs, ces engins étant très sollicités. Avec ce simulateur, nos équipes peuvent désormais s’entraîner autant que nécessaire, sur des situations variées, sans jamais interrompre l’exploitation ni s’exposer à un danger. C’est un vrai changement dans notre façon de former : plus intensif, plus sûr, au bénéfice direct de la performance du terminal », souligne Kehindé Salami, Directeur Technique de Congo Terminal.

Au-delà de Congo Terminal, ce simulateur a vocation à devenir un véritable outil de formation pour le réseau AGL, en constituant un point de référence régional et sous-régional : il pourra contribuer à optimiser la formation des agents opérant sur les ports de taille moyenne et à favoriser le partage des compétences au sein du Groupe.

« Ce simulateur s’inscrit pleinement dans notre volonté de proposer des parcours de formation toujours plus adaptés aux réalités de nos métiers. Ce qui change vraiment, c’est le rapport de nos opérateurs à l’apprentissage : ils peuvent dorénavant se tromper, recommencer, progresser à leur rythme, dans un cadre totalement sécurisé. C’est aussi un signal fort envoyé à nos équipes sur l’importance que nous accordons à leur montée en compétences » explique Aristide Ndjawe, Directeur des Ressources Humaines de Congo Terminal.

Avec cette nouvelle technologie, Congo Terminal poursuit ses investissements dans la professionnalisation de ses équipes et l’amélioration continue de ses standards de sécurité, de performance et d’excellence opérationnelle.

À propos de Congo Terminal:

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.