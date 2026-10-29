Congo : AGL achemine cinq grues hors gabarit vers le Gabon

Le 19 octobre 2026, un convoi exceptionnel d’AGL Congo a quitté Pointe-Noire en direction de la base de Mounana, au Gabon, pour le compte d’un acteur du secteur minier.

Cette opération consistait à acheminer cinq colis hors gabarit (OOG – Out of Gauge) constitués de parties de grues Vertex, pour un poids total de 42,5 tonnes. La gendarmerie a escorté le convoi tout au long du trajet afin d’assurer la sécurité de ce chargement exceptionnel. Après trois jours de route et 698 km parcourus, le convoi est arrivé à destination le 22 octobre 2026. L’opération transfrontalière a été menée dans le respect des réglementations congolaise et gabonaise.

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« Chaque transport hors gabarit est un projet à part entière : il faut étudier l’itinéraire, anticiper les contraintes, coordonner avec les autorités et les équipes des deux côtés de la frontière, sans jamais transiger sur la sécurité. Cette livraison illustre notre capacité à relever des défis logistiques de grande envergure. Elle met en lumière notre capacité à proposer aux clients des solutions adaptées à leurs besoins les plus spécifiques et à les accompagner dans leurs projets, là où ils opèrent », souligne HABIB Mazen, Directeur des Opérations chez AGL Congo.

Cette réussite est le fruit de la mobilisation et de l’expertise des équipes de AGL Congo et AGL Gabon. Elle illustre le savoir-faire du Groupe dans la gestion et le transport de marchandises hors gabarit, tout en confirmant sa capacité à accompagner les projets industriels stratégiques de la sous région grâce à des solutions logistiques intégrées. Avec la réalisation de ce convoi exceptionnel entre Pointe-Noire et Mounana, AGL renforce son positionnement comme acteur de référence du transport hors gabarit et réaffirme son engagement à soutenir le développement des activités industrielles au-delà des frontières nationales.

A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implantée à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen

d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.