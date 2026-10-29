Mise à jour obligatoire des dossiers clients avant le 31 décembre 2026

UBA Congo invite l’ensemble de ses clients Particuliers et Entreprises à procéder à la mise à jour de leurs dossiers d’ouverture de compte au plus tard le 31 décembre 2026.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la sécurité des opérations bancaires, de la qualité de service et du respect des exigences réglementaires, UBA Congo rappelle à ses clients l’importance de disposer d’un dossier client complet, conforme et actualisé.

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Cette démarche permet à la banque de disposer d’informations fiables sur ses clients, de sécuriser les relations bancaires et de contribuer à la prévention de la fraude ainsi que du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Quels documents mettre à jour ?

Pour les clients Particuliers :

Une pièce d’identité valide ;

Un justificatif de domicile récent, si nécessaire ;

Les informations personnelles et professionnelles actualisées ;

Tout autre document complémentaire demandé par la banque.

Pour les clients Entreprises :

Les documents légaux et administratifs à jour de l’entreprise ;

Les informations relatives aux dirigeants et aux représentants habilités ;

Les documents d’identification des bénéficiaires effectifs ;

Les justificatifs relatifs à l’activité de l’entreprise et tout autre document requis par la banque.

Comment procéder ?

Les clients sont invités à se rapprocher de leur gestionnaire de compte ou à se rendre dans leur agence UBA habituelle afin de vérifier les pièces requises et de régulariser leur dossier.

Une démarche essentielle pour une relation bancaire sécurisée

La mise à jour des dossiers contribue à renforcer la sécurité des comptes, à faciliter le traitement des opérations et à maintenir une relation bancaire conforme et transparente.

N’attendez pas le dernier moment ! Faites vérifier et actualiser votre dossier avant le 31 décembre 2026.

Pour toute information complémentaire, rapprochez-vous de votre agence UBA Congo ou de votre gestionnaire de compte.