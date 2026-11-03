Congo : suspension de Séraphin Bhalat, le Port de Pointe-Noire au cœur d’une affaire trouble

Le directeur général du Port autonome de Pointe-Noire et trois autres hauts responsables ont été suspendus de leurs fonctions pour « faute grave ».

Le 2 novembre 2026, le ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande, Josué Rodrigue Ngouonimba, a prononcé la suspension du directeur général de l’établissement, Séraphin Bhalat, ainsi que de trois autres hauts responsables. Tous sont visés par des arrêtés ministériels invoquant une « faute grave ».

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Outre le directeur général, les mesures concernent Émile Ngandzien, directeur financier et comptable, Léopold Vincent Mopita, directeur du contrôle et du budget, ainsi qu’Edmond Jean de Dieu Otsoa, secrétaire permanent de la Cellule de passation des marchés. La suspension simultanée de ces quatre responsables, qui occupent des fonctions essentielles dans la chaîne de gestion financière et administrative du port, laisse entrevoir un dossier aux ramifications potentiellement importantes.

Au-delà des suspensions, des échanges de courriels attribués aux protagonistes de cette affaire soulèveraient des interrogations sur une opération financière réalisée sous la direction de Séraphin Bhalat. Le ministre aurait notamment demandé des explications au directeur général concernant un virement effectué sur un compte bancaire présenté comme n’appartenant pas à l’entreprise ayant exécuté les travaux concernés.

Les circonstances exactes de cette opération, son montant, les justifications éventuellement fournies par le directeur général et la nature du différend entre les deux responsables restent à éclaircir.

Cette affaire intervient dans un contexte où le Port autonome de Pointe-Noire occupe une place centrale dans l’économie congolaise. Véritable porte d’entrée et de sortie des marchandises, il représente une infrastructure stratégique pour les échanges commerciaux du pays et de la sous-région.

La mise à l’écart simultanée des responsables de la direction générale, des finances, du contrôle budgétaire et de la passation des marchés soulève ainsi des questions sur la gouvernance de cette institution, la transparence de ses opérations et les mécanismes de contrôle de ses ressources.

Pour assurer la continuité des activités, Serges César Bouya, jusque-là directeur général adjoint, a été désigné pour assurer l’intérim de la direction générale, selon les informations rapportées par la presse locale.