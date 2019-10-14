Pool Malebo Music Awards : la première édition se tient le 1er novembre 2019

Ce grand rendez-vous culturel, récompense les meilleurs artistes et mécènes de deux capitales les plus rapprochées du monde, Brazzaville et Kinshasa.
C’est le 1er novembre 2019, au Salon Virunga à l’Hôtel Memling à Kinshasa que se tiendra la 1ère édition de remise du prix Pool Malebo Music Awards (POMAMA).
Tout est mis en place pour assurer la meilleure organisation de cette soirée. L’objectif de cet évènement est de renforcer davantage le lien d’unité et de la solidarité entre les deux peuples frères africains.
Armanda BUKA, le secrétaire général et la coordination générale de POMAMA a rendu publique la liste complète de nominés de cette 1ère édition. On y retrouve les différentes catégories de prix qui seront décernés aux meilleurs artistes, groupes et personnalités culturels s’étant distingués par leur prestation et services dans la musique.
Liste complète des nominés de la soirée de remise du Trophée POMAMA
- MUSIQUE DU CINQUANTENAIRE (République du Congo et République Démocratique du Congo)
* VOX AFRICA
* TP OK JAZZ
* VEVE INTERNATIONAL
* BANTOU DE LA CAPITALE
- MECENE DU CINQUANTENAIRE(RDC)
* NORBERT DABIRA
* ALITA TSHAMALA
* VERCKYS KIAMUANGANA
* ANITA NGAMPI
* NORBERT BOKILO
- ARTISTE DE LA DECENIE (République du Congo)
* DOUDOU COPA
* TCHARMAN JACK KOYO
* KEVIN MBOUANDE
* NZETE OUSSAMA
* ROGA ROGA
* YVE SAINT LAZARD
*100% SETHO
- ARTISTE DE LA DECENIE (RDC)
* FERRE GOLA
* J.B MPIANA
* KOFFI OLOMIDE
* NYOKA LONGO
* WERRA SON
* FALLY IPUPA
*FABRIGAS
* FELIX WAZEKWA
- CATEGORIE POOL MALEBO
- MECENE DE LA DECENIE (République du Congo et Rép. Dém du Congo)
- VINCENT GOMEZ
- DIDI KINUANI
- EDIGARD NGUESSO
- DJODJO MANDIKI
- REMY AYAYOS
- MOISE KATUMBI
- HUGUE GOLONDELE
- WILLY MUSHENI
- JULES MASWA
- KAHEL INGA
- GREVY FUTILA
- WILLY ETOKA
- COCO CLAUDIA
- ALITA TSHAMALA
- ANDRE KIMBUTA
- FRANCOIS NDUNA
- SIMPLICE EBATA
- CARDOZO MWAMBA
- ADAN BOMBOLE
- SYLVIE E.SEDUCTION
- VITAL KAMERHE
- AMEDE NGASAKI
III. CATEGORIE POOL MALEBO (Rép du Congo et RDC)
- MEILLEUR ARTISTE (MUSIQUE DU MONDE)
- MEILLEUR ARTISTE (MUSIQUE CHRETIENNE)
3.
- MEILLEUR MECENE
- MEILLEUR SAPEUR
- CATEGORIE EVENEMENT DE LA DECENIE POOL MALEBO ( Rép du Congo et RDC)
- MWANA MBOKA
- TAM TAM D’OR
- SANZA DE FOIE
- FESPAM
- FIET
- CATEGORIE (Rép du Congo)
- MEILLEUR ARTISTES :
* KEVIN MBOUANDE
* ROGA ROGA
* SETHO TOUSSAIRE
- MEILLEURS CHANTEURS :
* DOUDOU-COPA
* KEVIN-MBOUNDE
* CAPRICE DICON
- MEILLEURS CHANSONS :
* LE PAPA LE PAPA (KEVIN)
* BOMA RELATION (SETHO)
* +242 (EXTRA MUSICA)
- MEILLEURS ORCHESTRES
* EXTRA MUSICA
* K. MUSICA (YVES ST LAZARD)
*PATROUILLE DES STARS
- REVELATIONS DE L’ANNEE
* FANNY – FAYARD
* CEGRA-KARL
*ELOKO YA PEUPLE
- REVELATIONS MUSIQUE CHRETIENNE
* DAVID-CHARMA
* EXAUCIA
* CHANCE-ELANGE
- ARTISTES CHRETIEN
*BELLE AGNIELLE
*CLEMENCE AVOUNOU
* CREDO MALELA
- GROUPE –TRADIMODERNE
* TCHI-FUMB. (Pointe noire)
* KINGOLI UNIVERSEL
* BANA BATEKE
- ARTISTE HIP-HOP
* TEDDY- BENZO
* KEY-KOLOS
* BIG-TIGER
- ARTISTE DIASPORA
* LADIS ARCADE
*SAM-TALANIS
* TOP ONE FRISSON
- MEILLEURS LABEL
- DOUMOUSSION RECORD
- BELLE RAGE
- BEBER PROD
- MEILLEURS SAPEUR
*MAXI ME PIVOT
* CHAMPION LIMAN
* FILZIONI
* HAMED YALA
- PRIX DE LA REINCARNATION
- MBOKO SUPER NKOLO MBOKA
- DJOSON PHILOSOPHE
- LESAGE ROUSSAINT
- MERCENE/R.C
*JEAN DOMINIQUE OKEMBA
* VICTOR YELA
* VINCENT GOMEZ
*WILLY ETOKA
* REMY AYAYOS
*COCO CLAUDIA
* LUCIEN EBATA
- CATHEGORIE/ RDC
- MEILLEURS ARTISTES :
* WERRA SON
* KOFFI OLOMIDE
* FERRE GOLA
* J.B MPIANA
* FALLY IPUPA
- MEILLEURS CHANTEUR
* FABRIGAS MAESTRO
* MANDA CHANTE
* FALLY IPUPA
*DIDIER LACOSTE
* FERRE GOLA
- MEILLEURES CHANSONS :
*MANDA « SOCRATE »
* FALLY « CANNE A SUCRE »
*FERRE GOLA « JUGEMENT »
* KARMAPA « KALIGOULA »
*FABRIGAS « TABITA »
*KOFFI OLOMIDE « ALIDOR »
*IBRATOR MPIANA « DON DE DIEU »
- MEILLEUR ORCHESTRES
*ZAIKO LA NGA-LANGA
* WENGE MUSICA MAISON MERE
* WENGE B.C.B.G
*CULTUR’A PAYS VIE
- REVELATION DE L’ANNEE
* BUT NA FILET
* GAZ MAWETE
* ALESH
- REVELATION MUSIQUE CHRETIENNE
* TPHANIE MOKWA
* ABBEE RAPEUR
* AWINA
* TRINA FUKIAWU
- MEILLEURS ARTISTES CHRETIENS (GOSPEL)
* MOISE MATUTA
* GODE BONDEMBE
* MOISE MBIYE
*L’OR MBONGO
- GROUPE TRADI MODERNE
* KANDA CHARME
* KADIYOYO
* LELIMBA
* EDDY MBOYO
* RENE LOKWA
- ARTISTE HIP POP
- DIASPORAT
*DADJOU
* NATHALIE MAKOMA
* MOHOMBI
*MAITRE GIMS
* YOUSSOUPHA
* NAZA
- MERCENE /RDC
* ALITA TSHIAMALA
*PAUL BINDU MUSAMBALI
* DJEF DJADI LETETA
*TED TENDAY
* WILLY MUSHENI
* CARDOZO MWAMBA
- REINCARNATION
*BIYA (PEPE KALE)
* POMPOM MIYAKE (PAPA WEMBA)
* LOLA (DINDO YOGO)
* PATY ASANTA (KING KESTER)
* PETTIT WENDO (WENDO KALOSOY)
- SAPEURS
* KADITOZA
* KINDINGU
* EKEKO
* PAPA GRIFFE
- LABEL
* F. VICTIME
* BIBOMBA BOMBA
*KOFFI CENTRAL
* D.L.T.A
* FABO