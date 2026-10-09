Congo : Yves Baudlaire Ngongo est décédé

Le préfet du département de Brazzaville est mort ce vendredi 9 octobre 2026, à l’hôpital militaire, après avoir été victime d’un malaise.

Le département de Brazzaville est endeuillé. Le préfet de la capitale congolaise, Yves Baudlaire Ngongo, est décédé ce vendredi 9 octobre 2026, à l’hôpital militaire, où il avait été admis après avoir été victime d’un malaise au cours de la cérémonie d’inauguration du complexe scolaire Angola Libre.

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Selon les informations disponibles, le responsable administratif aurait été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) alors qu’il prenait part à cette cérémonie officielle. Il a ensuite été évacué vers l’hôpital militaire, où son décès a été constaté dans l’après-midi.

Nommé par décret présidentiel le 19 août 2026, Yves Baudlaire Ngongo avait officiellement pris ses fonctions le 24 août, à l’issue de la passation de service avec son prédécesseur, Gilbert Mouanda-Mouanda. Il avait ensuite été intronisé le 28 août par le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Jean Olessongo Ondaye.

Pour sa prise de fonctions, le nouveau préfet avait placé son action sous le signe de la sécurité, de la discipline collective, de la proximité administrative et de la concertation avec les citoyens. Il avait également exprimé sa volonté de travailler avec les services de l’État et les autorités locales pour assurer la paix et l’ordre public dans le département.