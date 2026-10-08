Congo-Mozambique : une dizaine d’accords pour renforcer la coopération

La visite officielle du président mozambicain, Daniel Francisco Chapo, s’est achevée mercredi 7 octobre à Brazzaville par la signature d’une dizaine d’accords de coopération dans plusieurs secteurs.

Ces accords couvrent notamment les domaines politique, économique, énergétique, forestier, culturel, touristique et commercial. La cérémonie de signature a été présidée par les chefs d’État congolais et mozambicain, Denis Sassou N’Guesso et Daniel Francisco Chapo.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La rencontre s’est également soldée par la publication d’un communiqué conjoint, suivie d’une conférence de presse. À cette occasion, les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de renforcer l’axe Brazzaville-Maputo, en s’appuyant sur les liens historiques qui unissent les deux pays.

Denis Sassou N’Guesso et Daniel Francisco Chapo ont par ailleurs réaffirmé leur attachement au dialogue comme moyen privilégié de règlement des différends entre États. Ils ont également appelé à l’apaisement du climat international, marqué par la persistance des crises à l’est de l’Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.