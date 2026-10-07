Congo : l’Acospa renforce les compétences des professionnels de santé en soins palliatifs

L’Association congolaise des soins palliatifs (Acospa) a lancé, le 5 octobre à Brazzaville, une session de formation consacrée aux soins palliatifs.

La prise en charge des patients confrontés à des maladies graves ou évolutives nécessite des compétences spécifiques, notamment pour améliorer leur confort et leur qualité de vie. C’est dans cette perspective que l’Association congolaise des soins palliatifs (Acospa) organise cette session de formation à Brazzaville.

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La rencontre réunit des professionnels de santé appelés à approfondir leurs connaissances et leurs pratiques en matière de soins palliatifs. Au-delà du renforcement des capacités, la formation entend favoriser l’émergence de formateurs capables, à leur tour, de transmettre les connaissances acquises à leurs collègues dans les différentes structures sanitaires.

L’Acospa entend contribuer à une meilleure intégration des soins palliatifs dans le système de santé congolais. L’objectif est notamment de permettre aux professionnels d’apporter une prise en charge plus adaptée aux patients, en tenant compte non seulement de leurs besoins médicaux, mais aussi de leur confort et de leur accompagnement.

La formation constitue ainsi une étape dans le développement des soins palliatifs au Congo. En renforçant les compétences des acteurs de santé et en misant sur la formation de relais, l’association souhaite favoriser une diffusion plus large de ces pratiques dans les établissements sanitaires du pays.