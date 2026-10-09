AGL Congo et Congo Terminal participent au Salon de la Formation Professionnelle du Congo (SAFPRO)

Le 2 octobre 2026, AGL Congo et Congo Terminal ont participé au Salon de la Formation Professionnelle du Congo (SAFPRO), organisé à l’Hôtel Elaïs à Pointe-Noire par l’Union Patronale et Interprofessionnelle du Congo (UNICONGO).

Cette première édition, consacrée aux enjeux de la formation, de la performance des organisations et du capital humain, a réuni des acteurs institutionnels, des entreprises et des organismes de formation autour des défis liés au développement des compétences et à l’employabilité dans le pays.

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AGL Congo et Congo Terminal ont pris part aux différents temps forts de cette rencontre : échanges, espaces d’exposition et sessions dédiées aux enjeux de la formation professionnelle. Le salon a également été marqué par plusieurs interventions autour de la performance des organisations, du développement des compétences et des nouvelles approches de formation.

Dans le cadre du panel 2 intitulé « Pour une formation efficace, quels leviers ? », M. Aristide Ndjawe, Directeur des Ressources Humaines de Congo Terminal, a représenté les deux entreprises et partagé son expérience sur les enjeux liés au développement des compétences au sein des organisations.

« La formation constitue un levier essentiel pour accompagner la transformation des entreprises et renforcer durablement les compétences. Elle doit permettre de répondre aux besoins actuels des organisations, tout en préparant les talents aux évolutions de demain », souligne-t-il.

La rencontre s’est poursuivie avec des temps de networking et deux masterclass, consacrées respectivement à la formation comme levier de l’exécution stratégique et à l’intelligence artificielle appliquée à l’optimisation des approches de formation. Ces échanges ont favorisé le partage d’expériences entre entreprises, institutions et organismes de formation.

À travers cette participation, AGL Congo et Congo Terminal réaffirment leur engagement en faveur du développement des compétences et de la valorisation du capital humain, en contribuant ainsi aux réflexions sur l’évolution des métiers, l’accompagnement des talents et l’adéquation entre les besoins des entreprises et les dispositifs de formation.

À propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au S.A.S au capital de 174 334 640,00 Euros – R.C.S Nanterre 519 127 559 développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.

À propos de Congo Terminal

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1 000 000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.