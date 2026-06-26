La GSMA estime à 870 milliards FCFA le potentiel économique du Congo d’ici à 2030

L’Association du système mondial de communications mobiles (GSMA) l’a souligné dans un rapport qu’elle a publié le 22 juin à Brazzaville.

La République du Congo dispose d’une importante marge de progression dans son processus de transition numérique. C’est le principal enseignement du rapport intitulé « Favoriser la transformation numérique de l’économie en République du Congo », présenté le 22 juin à Brazzaville par la GSMA.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Selon cette étude, l’accélération de la numérisation de l’économie nationale pourrait créer un impact économique estimé à 870 milliards FCFA d’ici à 2030. Cette dynamique reposerait principalement sur l’expansion de la connectivité mobile, le développement des services financiers numériques, notamment l’argent mobile, ainsi que sur la modernisation des services publics.

Le rapport met en évidence le rôle central du numérique comme moteur de productivité, d’inclusion financière et de mobilisation des recettes publiques. L’amélioration de l’accès aux services mobiles permettrait également de connecter plus de 504 000 nouveaux utilisateurs, ouvrant davantage d’opportunités économiques aux populations encore éloignées des outils numériques.

Pour la GSMA, les réformes structurelles du secteur restent indispensables afin de créer un environnement favorable aux investissements, réduire les barrières d’accès aux infrastructures et accélérer le déploiement des services numériques sur l’ensemble du territoire.

Cette vision s’inscrit dans les orientations définies par la stratégie numérique du Congo à l’horizon 2030 ainsi que dans les objectifs du Plan national de développement 2022-2026, qui placent la diversification économique parmi les priorités du pays.

Au-delà des performances économiques attendues, les experts estiment que la transformation numérique pourrait également contribuer à renforcer l’inclusion sociale, améliorer l’accès aux services financiers et stimuler l’innovation dans plusieurs secteurs clés tels que l’éducation, la santé, le commerce et l’administration publique.