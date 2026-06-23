Forum de l’Opep : Anatole Collinet Makosso porte la voix du Congo à Vienne

Le Premier ministre effectue une mission officielle du 23 au 26 juin à Vienne, en Autriche, où il représente le Congo au Forum du Fonds de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) pour le développement international.

Cette participation intervient dans un contexte stratégique pour le Congo, pays membre de l’Opep depuis le 22 juin 2018. En rejoignant l’organisation en tant que 15e pays membre et 7e nation africaine à intégrer ce regroupement créé le 14 septembre 1960 à Bagdad, en Irak, le Congo a renforcé son positionnement sur l’échiquier énergétique mondial.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





À Vienne, le chef du gouvernement prendra part aux discussions de haut niveau consacrées aux défis de la transition énergétique, au financement du développement ainsi qu’aux perspectives du marché pétrolier mondial. Le Forum constitue également une plateforme privilégiée de dialogue entre États membres, institutions financières internationales et acteurs économiques engagés dans la transformation durable des économies.

Cette mission diplomatique intervient au lendemain de la présentation devant l’Assemblée nationale du Programme d’action du gouvernement (PAG) pour le quinquennat 2026-2031. À travers cette participation, l’exécutif congolais entend défendre les intérêts nationaux dans les négociations internationales sur l’énergie et promouvoir une vision conciliant développement économique, stabilité énergétique et transition vers un avenir plus durable.

Le Forum du Fonds de l’Opep devrait déboucher sur de nouveaux échanges de coopération et des engagements destinés à accompagner les pays membres dans leurs politiques de développement et d’adaptation aux mutations du secteur énergétique mondial.