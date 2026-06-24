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Congo-Volontariat : plus de 6 400 inscrits et une ambition affirmée pour l’emploi

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Éducation civique, Hugues Ngouélondélé, a ouvert, le 23 juin à Brazzaville,…

Publié par journaldebrazza.com
le: 24 juin 2026
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Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Éducation civique, Hugues Ngouélondélé, a ouvert, le 23 juin à Brazzaville, le Salon national du volontariat (Sanavol).

 

Le Sanavol est placé sous le thème : « Faire du volontariat un levier d’impact, d’emploi et de développement ». Au cœur des échanges, transformer l’engagement citoyen en véritable opportunité économique et sociale, notamment pour les jeunes.

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À cette occasion, la représentante du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Congo, Adama Dian-Barry, a présenté des données révélatrices de l’essor du volontariat dans le pays. Selon les statistiques communiquées, 6 437 volontaires, hommes et femmes confondus, sont actuellement enregistrés dans la base de données des Volontaires des Nations unies au Congo.

Parmi eux, 86 volontaires sont déjà mobilisés sur le terrain, participant activement aux actions de développement dans plusieurs secteurs. Sur cet effectif, 33 sont des volontaires nationaux, illustrant une implication croissante des compétences locales dans les missions d’intérêt général.

À travers le Sanavol, les autorités congolaises affichent plusieurs objectifs : valoriser l’engagement citoyen, renforcer l’employabilité des jeunes, développer les compétences professionnelles et faire du volontariat un accélérateur d’inclusion sociale et de croissance durable.

La présence du ministre délégué chargé de la Jeunesse, Michrist Kaba Mboko, ainsi que des représentants des agences du système des Nations unies, a souligné la volonté commune de positionner le volontariat comme un levier concret au service du développement national.

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